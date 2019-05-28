Видео: Рухнувшая стена превратила автомобили в груду металла во Владивостоке

Во Владивостоке ветер со скоростью до 30 метров в секунду сносит все на своем пути. Повалены деревья, оборваны линии электропередачи. В домах нет электричества. В жилых кварталах снесло две бетонные конструкции.

Подпорные стены рухнули прямо на припаркованные автомобили. Несколько машин превратились в груду металла и восстановлению не подлежат. Обошлось без жертв.

Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Пострадавших удалось избежать и в другом ЧП. Со здания крупного торгового центра ветром сорвало часть крыши и разметало по дворам. На дорогах из-за непогоды увеличилось количество аварий. Город встал в многокилометровых пробках.

Шторм в эти минуты направляется в сторону Амурской области и Хабаровского края. Там ожидают мощные ливни и ветер до 25 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про смерч в Ростовской области, аномальные дожди в Краснодаре.