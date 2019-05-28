В России изменились правила обязательного медицинского страхования

В РФ вступили в силу новые правила обязательного медстрахования, усиливающие профилактическое направление в медобслуживании, пишут «Известия».

Новый порядок ОМС закреплен в приказе приказ Минздрава от 17 мая. По новым нормам, в ближайшие два года в России будет проведена диспансеризация и осмотры всех граждан, по итогам которых каждый россиянин будет определен в группу здоровья.

Людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение, их будут обследовать несколько раз в год. О медосмотре будут напоминать в медучреждениях или страховых компаниях. Страховщиков также обяжут работать с жалобами пациентов и назначать проверку медуслуг, которые вызвали нарекания у граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отказе от ежегодной флюорографии, за который выступают российские медики.