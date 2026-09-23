В Москве у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Срочная новость 22 0

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти ребенка.

Тело новорожденной девочки нашли в Москве

Фото: Telegram/Прокуратура Москвы/moscowproc

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Тело новорожденной девочки обнаружили днем 23 сентября возле жилого дома на улице Челюскинской на северо-востоке Москвы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможных очевидцев. Также специалисты изучают записи камер видеонаблюдения. Для установления точной причины смерти ребенка планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. После ее завершения следователи примут процессуальное решение.

Установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура. На месте работу правоохранительных органов координирует Бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков. Прокуратура также контролирует проведение проверки и принятие законного процессуального решения по ее результатам.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом в Георгиевске Ставропольского края. 

По предварительным данным, малыш нашел дома небольшой сверток из фольги с опасным веществом и раскусил его. Опасный пакетик, как рассказала мать ребенка, оставил на тумбочке его 43-летний отец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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