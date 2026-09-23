VK WorkSpace обновил Видеоконференции: что изменилось для пользователей

VK Tech рассказала о масштабном обновлении Видеоконференций VK WorkSpace

VK Tech представила обновление Видеоконференций VK WorkSpace, которое направлено на повышение стабильности связи, улучшение качества звука и расширение возможностей для участников онлайн-встреч. В основе новой платформы лежат технологии, которые уже используются в сервисах VK с многомиллионной аудиторией.

Новая архитектура для стабильной связи

Обновленная платформа Видеоконференций VK WorkSpace использует распределенную инфраструктуру, которая помогает снижать задержки при передаче данных для пользователей из разных регионов. За счет сокращения маршрута передачи информации система обеспечивает более стабильное соединение даже при нестабильном интернете.

Для обработки аудио применяется кодек Opus 1.5, который позволяет сохранять качество речи при низкой скорости подключения. Дополнительно устойчивость связи повышает технология DRED (Deep Redundancy): вместе с аудиопотоком передается компактная резервная информация о предыдущих фрагментах речи, благодаря чему звук может восстанавливаться при временных сбоях соединения.

Нейросетевая модель NoLACE также помогает уменьшать искажения голоса при снижении качества передачи данных.

Конференции с большим числом участников

Новая архитектура платформы рассчитана на высокие нагрузки и в перспективе позволит проводить видеоконференции с участием более 1000 человек.

Кроме того, обновленная система упрощает разработку и внедрение новых функций, благодаря чему возможности Видеоконференций VK WorkSpace будут появляться быстрее.

Новые функции для пользователей

После обновления в мобильном приложении VK WorkSpace появилась возможность демонстрировать экран смартфона во время видеоконференции. Также стал доступен режим «картинка в картинке»: при сворачивании приложения звонок продолжается в отдельном плавающем окне, где отображаются участники встречи и демонстрируемые материалы.

В компьютерном приложении пользователи теперь могут выбирать конкретный экран для демонстрации во время презентации.

Подключаться к встречам можно и без установки приложения — через браузерную ссылку. Ранее такая возможность работала на Windows, а теперь участвовать в конференциях можно также через браузер смартфона на iOS и Android, а также через Safari на macOS.

Обновление приложения «Переговорные комнаты»

Новые возможности появились и в приложении «Переговорные комнаты» VK WorkSpace. Пользователи получили возможность показывать экран внешних устройств во время конференций, регулировать уровень громкости и демонстрировать контент без подключения к звонку. Кроме того, приложение получило обновленный дизайн.

Обновление поэтапно становится доступно пользователям облачной версии VK WorkSpace. В дальнейшем новые возможности планируется внедрить и в On-Premise-версии платформы.

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