Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 28 0

Главы МИД России и США начали переговоры на полях Генассамблеи ООН.

Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Переговоры проходят в закрытом формате в гостинице, где российский и американский министры уже проводили встречу годом ранее. Фотографию начала переговоров опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для Лаврова встреча с Рубио стала первым пунктом рабочей программы в Нью-Йорке. Российский министр прибыл в США для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Одной из главных тем переговоров должна стать ситуация вокруг Украины. Ранее Лавров говорил, что хотел бы обсудить с Рубио позицию Вашингтона по возможным переговорам Москвы и Киева и понять, какие идеи американская сторона рассматривает для продолжения дипломатических усилий.

Вопрос о роли США в этом процессе уже становился предметом публичных заявлений Рубио. Американский госсекретарь ранее отмечал, что Вашингтон занимает сторону Украины, но одновременно говорил о готовности участвовать в посреднических усилиях.

В последний раз Лавров и Рубио лично встречались 23 июля в Маниле на полях министерской встречи АСЕАН.

Переговоры проходят в условиях усиленных мер безопасности. Район вокруг гостиницы, где находятся министры, оцепили сотрудники полиции Нью-Йорка, Министерства внутренней безопасности и Секретной службы США.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась 22 сентября. В Нью-Йорке в эти дни проходят встречи мировых лидеров и глав внешнеполитических ведомств. На повестке — ситуация на Украине и Ближнем Востоке, международная безопасность, климат и другие вопросы.

Выступление Лаврова на общеполитической дискуссии Генассамблеи запланировано на 26 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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