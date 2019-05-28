Вучич: Сербские власти должны признать потерю контроля над Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости определиться с дальнейшей политикой властей в отношении Косово, пишут «Известия».

Выступая в парламенте, сербский лидер отметил, что Белград должен признать отсутствие контроля над территориями непризнанной республики. Среди возможных сценариев развития отношений с Косово Вучич выделил сохранение конфликта, либо налаживание диалога. Он также поблагодарил Владимира Путина за помощь в решении данного вопроса.

При этом президент отметил, что албанцы ведут себя «все нервознее», а нападение на сербов в Косово и Метохии — это вопрос дней и месяцев.

Косовские албанцы устроили массовые погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территории в 2004 году. В 2008-м Косово провозгласило независимость от Сербии, которую не признали Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сербы пережили бомбардировки НАТО 20 лет назад.