Момент гибели титулованного серфера под «Метеором» в Петербурге попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказались страшные кадры гибели титулованного виндсерфингиста 18-летнего Артема Акимова. Трагедия произошла в акватории Финского залива недалеко от Васильевского острова в понедельник, 28 мая.

На кадрах видно, как на огромной скорости летит «Метеор» и вдруг с левой стороны появляется фигура серфера. Они стремительно приближаются друг к другу. Молодого человека на доске в какой-то момент разворачивает, но это не спасает. Секунды и спортсмен скрывается под многотонной машиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Акимов в прошлом году выиграл первенство Петербурга, а две недели назад одержал победу в Краснодаре, выиграл Ейский кубок. Молодой человек много тренировался, но несмотря на опыт, нарушил правила техники безопасности и оказался на пути метеора.

Эта трагедия вновь заставила заговорить о пересмотре правил поведения на воде.