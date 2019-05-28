Видео: Подробности трагической гибели серфера, попавшего под скоростной «Метеор»

, 6:27 Эфирная новость 49

Гибель 18-летнего Аретема Акимова вновь заставила заговорить о пересмотре правил поведения на воде.

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Фото, видео: ТАСС/Почуев Михаил, Пятый канал

Стали известны обстоятельства гибели серфера в Финском заливе в Петербурге. Спортсмен попал под скоростное судно «Метеор».

Из-за паруса, который закрывал обзор, юноша не заметил угрозу.

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Погибший — 18-летний Артем Акимов, титулованный спортсмен по парусному спорту, в прошлом году выиграл первенство Петербурга, две недели назад одержал победу в Краснодаре, выиграл Ейский кубок.

Он много тренировался, но несмотря на опыт, нарушил правила техники безопасности и оказался на пути метеора.

Эта трагедия вновь заставила заговорить о пересмотре правил поведения на воде. Все подробности ЧП у Кирилла Сергеева

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели молодого серфера в Финском заливе в Петербурге.

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