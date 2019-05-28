Посла Испании вызвали в МИД России после резкого высказывания Мадрида

Посол Испании в России Вальдеррама Пареха 28 мая был вызван в МИД РФ, сообщает официальный сайт министерства. Вызов связан с резкими высказываниями исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, которые тот допустил в интервью изданию «Эль Периодико». 23 мая Боррель заявил, что США повернулись к Испании спиной, а Россия «снова говорит, что она здесь, и снова представляет угрозу».

«В ходе беседы ему (послу Испании — Прим. ред.) было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. Министра иностранных дел… указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — говорится в официальном сообщении МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский посол пригрозил России «гамбургскими» санкциями.