Актер Сергей Астахов готовится стать отцом

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В окружении кинозвезды сообщили, что его жена беременна.

Фото: www.globallookpress.com

Российский актер театра и кино Сергей Астахов, прославившийся после съемок в сериале «Бедная Настя», готовится стать отцом во второй раз. В близком окружении кинозвезды рассказали, что его возлюбленная Виктория Савкеева скоро подарит артисту наследника, пишет «Экспересс-газета».

Со своей избранницей Астахов познакомился в клубе. Несмотря на разницу в возрасте и положении в обществе, актер без ума от новой спутницы. Часами напролет звезда разговаривает с Савкеевой о педагогике — она преподаватель русского языка — и вовсе не замечает, что девушка младше его на 16 лет. Артист старается во всем поддерживать даму сердца и всегда с удовольствием выслушивает ее истории.

«Моя Виктория — замечательная. Мы часто обсуждаем ее педагогический труд… Впрочем, когда люди целуются, для них не самое главное, кто есть кто по жизни», — цитирует Астахова Teleprogramma.pro.

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До встречи с Савкеевой актер был женат дважды. В браке с Викторией Адельфиной у него родилась дочь Мария. В 2019 году ей исполнится 21 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Астахов мечтает о наследнике.

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