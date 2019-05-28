«Как изнасиловали»: Звезда «Полицейского с Рублевки» о съемках в обнаженном виде

Российская актриса Татьяна Бабенкова, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки», рассказала о съемках в обнаженном виде. В интервью для издания «7Дней.ру» звезда призналась, что испытала настоящий стресс после участия в откровенных сценах для фильма «Вольная грамота».

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Для одного из эпизодов кинокартины артистка должна была полностью раздеться, и поначалу ей казалось, что обнажиться перед режиссером и оператором будет не так страшно. Однако во время работы Бабенкова осознала, что не может позировать на камеру совершенно оголенной.

«Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так мы полностью и не досняли эту сцену, я вскочила и сказала: «Снимайте это все без меня <.> Я ушла в лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости всего этого», — поделилась теледива.

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