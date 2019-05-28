Видео: Нетрезвый мужчина расстрелял дверь бара из ружья в Петербурге

, 21:24 Эксклюзивное видео 72

«Стрелка» задержали на месте — он рассказал, что повздорил с работниками заведения.

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Фото, видео: Пятый канал

Нетрезвый мужчина устроил стрельбу на севере Санкт-Петербурга в пятницу 24 мая, сообщает телеканал «78». «Стрелок» был задержан возле бара «Все хорошо» на Богатырском проспекте, двери которого он обстрелял.

По словам задержанного, он повздорил с сотрудниками бара, сходил домой за ружьем и вернулся за возмездием, но заведение было уже закрыто. Он несколько раз выстрелил в дверь, потом начал бить в нее, а после решил уйти.

Пятый канал

Покинуть место преступления нетрезвому дебоширу не удалось, у дверей бара его задержали полицейские и изъяли оружие с патронами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а также составлен административный протокол. Сейчас мужчина отпущен по подписке о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина открыл беспорядочную стрельбу в Приозерске.

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