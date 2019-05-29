Выпадают волосы? Практические советы мужчинам и женщинам

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5-tv.ru рассказывает, как не остаться без густой шевелюры в условиях XXI века.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Утрата шевелюры беспокоит подавляющее число жителей планеты, причем обоих полов. Согласно последним исследованиям медиков, у мужчин это, как правило, связано, с наследственностью, а вот представительницы слабого пола слишком часто подвергают свои волосы не очень нужным процедурам.

Мужчины

Для большинства мужчин выпадение волос — это причина для расстройства, однако для некоторых — предмет гордости. Члены одного из сообществ сделали из облысения тренд. «Это блестяще и брутально» — так звучат слоганы клуба лысых мужчин.

С медицинской точки зрения облысение чаще всего действительно связано с проявлением мужского начала. Главный враг волосяных луковиц — гормон дигидротестостерон. Он стремится завоевать позиции волосяных фолликулов.

«Он умеет перепрограммировать биологические часы волоса, он укорачивает фазу роста. Волос становится выше кожи, стало быть он становится тоньше, короче и светлее», — пояснила трихолог, кандидат медицинских наук Ирина Мошкалова.

Эксперт подчеркнула, что-то же самое повторит и новый волос.

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Предрасположенность к облысению у сильной половины человечества обусловлена генетикой. Вычислить ее может быть непросто — даже если отец, дед и прадед имели роскошные шевелюры — это ничего не значит. Ген облысения может быть скрыт на уровне шестого — седьмого колена. Молодой человек может и не подозревать, что ему угрожает алопеция — именно так называется облысение в медицине, когда волосы покидают голову постепенно.

Женщины

Если для мужской головы главный враг — наследственность, то для женской — стремление к красоте: ежедневное использование шампуня, окраска, горячая укладка. Все эти процедуры напрямую ведут к потере густой шевелюры. Не стоит использовать плойку или утюжок сразу после мытья: волос накапливает влагу и при контакте с горячим инструментом буквально закипает. Впрочем, волос разрушается не только снаружи, но и изнутри.

Что делать?

Современный инструмент трихолога — световой оптический микроскоп, который позволяет измерить все критерии качества волос и кожи головы, начиная от кровообращения, заканчивая состоянием волосяного фолликула. В норме 90% волос должны находится в состоянии роста, а если меньше, значит выпадение уже запрограммировано.

Если при осмотре врач видит коричневые ареолы вокруг луковицы, красные точки — следы тех фолликул, которые уже перестали работать, облысение не за горами.

Впрочем, человек сам может все проверить — нужно взять волосы и вытянуть. Лучше произвести эксперимент в височной зоне, потому что здесь легче вытягивается. Если у человека в руках остается более пяти волос — это уже тревожный знак.

«Волосы реагируют на все, что с нами происходит: стресс, переутомление и прочее», — напоминает трихолог Мошкалова.

Медэксперты также рекомендуют относиться к современным способам наведения красоты на голове со скептицизмом.

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