Назван лучший «Домашний» фарш на российских прилавках

Эксперты Роскачества назвали лучший «Домашний» фарш, представленный на прилавках отечественных магазинов, пишет «Экономика сегодня».

Для проверки были отобраны 17 популярных торговых марок мясного продукта из говядины и свинины, произведенного в России.

Испытания на свежесть успешно прошли брэнды «Ашан», «Дикси», «Мираторг», «Окраина», «Ремит» «Самсон», «Хороший вкус» и «Мясновъ». Нарекания по этому пункту вызвали «Рестория», «Мясницкий ряд», «Останкино» и «Черкизово», кроме того, претензии остались к продукции «Ариант», «Великолукский мясокомбинат», «Дороничи», «Новгородский бекон» и «О’Кей».

Высокое содержание жировой и соединительной ткани выявлено в фарше «Ашан» и «Черкизово», «Мираторг» и «Рестория».

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По вкусу, аромату, консистенции и в целом внешнему виду лучшим, по итогам экспертизы, признан фарш «Ариант», а претендентом на российский Знак качества назван домашний фарш «Хороший вкус» из Свердловской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не прогадать с выбором говяжьего фарша.