Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин сообщил о начале работы железнодорожной части Крымского моста, пишет ТАСС.

Депутат заявил, что первые поезда поедут по переправе в декабре 2019 года — из Симферополя в Москву и из Севастополя в Петербург. По его словам, эти сроки утверждены в Минтрансе.

К началу курортного сезона 2020 года Крым с материковой Россией свяжут 11 железнодорожных маршрутов, курсирующих по Крымскому мосту.

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Автомобильная часть керченской переправы была открыта 15 мая 2018 года. В преддверии нынешнего туристического сезона пожарные провели учения на мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах первого года работы Крымского моста.