Пожарные Республики Крым провели учения по ликвидации последствий ДТП на Крымском мосту в преддверии курортного сезона.

По легенде, на 159 км трассы из Краснодарского края в Крым, после прохождения Крымского моста, в аварию условно попали бензовоз, легковой автобус и легковой автомобиль. В следствие ДТП произошло условное возгорание бензовоза, у легкового автомобиля также условно загорелся моторный отсек. Об этом рассказал начальник третьего пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым Петр Панасецкий.

Целью учений была отработка взаимодействия между службами, осуществляющими охрану транспортного перехода из Краснодарского края в Крым и его безопасность — крымскими и краснодарскими пожарными, госавтоинспекцией, скорой помощью и другими организациями.

По словам Панасецкого, все поставленные задачи в ходе учений были выполнены, все задействованные службы показали готовность к ликвидации любых происшествий на всем пути из материковой России на полуостров.

Всего в учениях были задействованы 32 человека четыре единицы техники.

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