Пять миллионов машин: В России подвели итоги первого года работы Крымского моста

15-го мая исполнился один год с момента открытия Крымского моста, самого длинного моста России и Европы. Пришло время подвести первые итоги работы.

За 12 месяцев по мосту проехали пять миллионов машин, в том числе почти пятьсот тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Суточный рекорд — 30 тысяч автомобилей. Годовой трафик более чем в три раза превысил аналогичный показатель паромной переправы. Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались новым маршрутом, за год сэкономили более 16 миллиардов рублей.

Уже в конце этого года, с опережением графика, откроется двухпутная железная дорога, которая способна пропустить до 47 пар поездов в сутки. За год работы транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась ни разу, даже несмотря на сильные штормы.

Результаты наблюдений подтверждают конструктивную надежность моста и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет. Мост стоит и будет стоять.

И еще очень важное! Мост стал не только важнейшим транспортным переходом через Керченский пролив. Он возродил целые отрасли народного хозяйства. Благодаря новому сооружению минимум пять тысяч человек получили стабильную работу. И это только те, кто обслуживает переправу. Положительный экономический эффект от всей инфраструктуры еще только предстоит оценить. Мост оброс легендами и традициями, и даже соединил сердца. Ему посвящают стихи, песни и фильмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строительство железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему идет в параллельном режиме.