Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета — главного наднационального органа ЕврАзЭс. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета» #elbasy #EAEU2019 #Kaz— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 29 мая 2019 г.
Его кандидатура была предложена президентом России Владимиром Путиным и одобрена на заседании ВЕЭС 29 мая.
«Учитывая его [Назарбаева] исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — заявил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путин с Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане.