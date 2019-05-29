Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета — главного наднационального органа ЕврАзЭс. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета» #elbasy #EAEU2019 #Kaz — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 29 мая 2019 г.

Его кандидатура была предложена президентом России Владимиром Путиным и одобрена на заседании ВЕЭС 29 мая.

«Учитывая его [Назарбаева] исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — заявил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путин с Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане.