Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить проведение матчей в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе 2020 года. Финалы чемпионатов могут пройти при пустых трибунах сообщает Independent.

По информации издания, 1 апреля планы о формате и дате проведения еврокубков донесут до генеральных секретарей 55 ассоциаций-членов УЕФА. Они сразу же обсудят предложения рабочих групп в режиме видеоконференции.

Точные даты проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы пока не называются. Футбольная ассоциация Великобритании позволила провести сезон 2019/20 после 1 июня. Однако в УЕФА признали, что исполнить первоначальное обязательство по завершению сезона к 30 июня, невозможно.

Сейчас в футбольном союзе рассматривают в качестве примерной даты возобновления еврокубков июль–август 2020 года. Организаторы уже работают над созданием условий для проведения матчей в непривычное время — обычно лиги проходили в мае. Одно из обсуждаемых условий — проведение финалов двух главных клубных турниров Европы без зрителей на трибунах.

Как сообщал 5-tv.ru, УЕФА перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 13 марта. Причиной приостановки всех матчей футбольных еврокубков на стадии 1/8 финала стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19.