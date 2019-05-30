Назван сериал, опередивший по популярности «Игру престолов»

Согласно исследованию «250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время» ресурса Internet Movie Database (IMDB), экранизация истории одной из худших техногенных катастроф «Чернобыль» обошла по популярности «Игру престолов» на несколько пунктов и занимает лидирующую позицию, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, исторический мини-сериал имеет среднюю зрительскую оценку 9,6 балла из десяти. На второй строчке рейтинга «Планета Земля 2», на третьем месте «Братья по оружию». Следующие позиции занимают «Во все тяжкие» и фэнтези «Игра престолов».

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«Чернобыль» — мини-сериал, созданный Крэйгом Мазином совместно с американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Его премьера состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года.

Мини-сериал сосредоточен на душераздирающем масштабе катастрофы на атомной станции, которая произошла в Украинской ССР в апреле 1986 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему обязательно нужно смотреть «Чернобыль» и что в нем такого особенного.