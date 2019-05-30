«Легенду о Хоакине» возродили к 70-летию Курчатовского Дома ученых

В атмосферу обновленного прошлого погрузились гости знаменитого Дома ученых Курчатовского института. На этой сцене возродили во всем блеске уникальный спектакль «Легенда о Хоакине» — пластическую драму, где актеры выражают все эмоции и отношения между героями только движениями тела.

Более 40 лет назад ее показали как раз в Курчатовском Доме культуры, и она стала его визитной карточкой. Попасть туда стремилась вся Москва, но сделать это, по словам президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, было сложнее, чем в театр на Таганке и Политехнический музей.

Михаил Ковальчук: Народы Севера необходимо вписать в технологическую культуру

Новую версию драмы к 70-летию Дома ученых поставил Владимир Ананьев — он был одним из первых исполнителей роли Хоакина. Связи эпох и поколений в Курчатовском институте придают особое значение.

Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт»: «Вы знаете, искусство тянулось сюда, потому что здесь была думающая, глубоко образованная аудитория. А физикам, занятым мировыми проблемами, было приятно иметь дело с умными людьми, которые знали что-то другое. Я думаю, что, на самом деле, это знаковый этап — возрождение этой традиции. Здесь раньше всегда были выставки великолепные картинные, и мы сейчас шаг за шагом — с музеями, с театрами — начинаем это развивать и двигаться в эту сторону. Сделаем это интеллектуальным центром Москвы».

Ранее Михаил Ковальчук рассказал о перспективах развития ядерных технологий в России.