Путин обсудил с Совбезом угрозы воздействия на молодежь из-за рубежа

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Совещание прошло по видеосвязи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент обсудил с Совбезом угрозы воздействия на молодых россиян из-за рубежа.

«Уважаемые коллеги! В нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны, она наполняется конкретным многообразным содержанием. Но есть и угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозам», — сказал президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обозначил главную тему трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Как сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет о вопросах безопасности для России и Украины после выхода на мирное урегулирование, и эта тема является одной из важных частей процесса, без которой комплексное решение вопроса невозможно.

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