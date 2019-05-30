В Кабардино-Балкарии задержаны 13 полицейских по делу о коррупции

В Кабардино-Балкарии задержаны 13 полицейских, подозреваемых в коррупции. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники республиканской ГИБДД и районных подразделений систематически получали взятки от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, деньги, добытые незаконно, руководители преступного сообщества распределяли между его членами.

«В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республики, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня. Проводятся мероприятия по установлению других участников преступного сообщества», — сказала Ирина Волк.

Представитель ведомства добавила, что настоящий момент проводится служебная проверка. Все материалы по делу направлены в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор крупнейшего предприятия по добыче урана задержан за взятки.