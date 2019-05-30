В Кабардино-Балкарии задержаны 13 полицейских по делу о коррупции

, 13:14 Видео 178

Сотрудники полиции систематически брали взятки от водителей на федеральной трассе «Кавказ».

Смотрите также:

Закрыть

В Кабардино-Балкарии задержаны 13 полицейских, подозреваемых в коррупции. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники республиканской ГИБДД и районных подразделений систематически получали взятки от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, деньги, добытые незаконно, руководители преступного сообщества распределяли между его членами.

«В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республики, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня. Проводятся мероприятия по установлению других участников преступного сообщества», — сказала Ирина Волк.

Представитель ведомства добавила, что настоящий момент проводится служебная проверка. Все материалы по делу направлены в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор крупнейшего предприятия по добыче урана задержан за взятки.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
64.91
0.37 72.41
0.24
Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Последние новости

14:25
Первый в открытом космосе и не только — Леонову 85!
14:24
«Куда в таком возрасте!» — Любовь Успенская оголила ноги ради фанатов. Те затеяли спор
14:05
Объявлены лауреаты международной премии «Глобальная энергия — 2019»
13:57
В России стало меньше непьющих
13:37
Момент ЧП с детским батутом в Улан-Удэ попал на видео
13:25
Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни
13:14
В Кабардино-Балкарии задержаны 13 полицейских по делу о коррупции
12:58
Наркологи предупредили о риске зависимости от кофе
12:45
Анна Хилькевич показала беременную «разрушительницу мифов» — фото
12:30
Путин внес законопроект о приостановке договора о ракетах средней и меньшей дальности
12:18
«Анфис, ну повернись!»: Голая Чехова позирует в ванной — фото
12:05
В РЖД прокомментировали информацию о подорожании билетов в плацкарт
11:58
Дерзкий автолихач открыл стрельбу из кабриолета в Краснодаре — видео
11:50
«Что с ногами?» — поклонники раскритиковали фигуру Наташи Королевой
11:43
Путин наградил космонавта Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством»
11:30
Видео: поклонники обсуждают жаркий танец Медведевой и Туктамышевой
11:24
«Легенду о Хоакине» возродили к 70-летию Курчатовского Дома ученых
10:59
Пассажирский самолет со сработавшими датчиками штатно сел в «Шереметьево»
10:35
«Худющая-красивущая»: Айза Анохина в бикини сразила подписчиков — фото
10:23
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

Церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд» прошла в Москве. Пятый канал завоевал 16 престижных наград.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама