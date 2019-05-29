Директор крупнейшего предприятия по добыче урана задержан за взятки

, 13:20 Эфирная новость 37

Следователи полагают, что он получал «откат» от местного предпринимателя, за то, что тот выиграл тендер на питание работникам.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Михаил Терещенко

В Забайкальском крае сотрудники Следственного комитета задержали директора крупнейшего в России предприятия по переработке урана.

Он подозревается в получении взятки в размере восьми миллионов рублей. Деньги он получал от местного предпринимателя за то, что помог тому выиграть тендер на поставку питания работникам завода. Во время получения очередной взятки, директор завода был задержан с поличным прямо на рабочем месте.

При обыске в кабинете и квартире подозреваемого оперативники обнаружили более 11 миллионов рублей. Предположительно они тоже получены незаконным путем. Возбуждено уголовное дело. Задержанный сейчас находится в следственном изоляторе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о замглавы администрации Московской области задержан за взятку в четыре миллиона рублей.

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