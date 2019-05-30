Иван Краско прокомментировал слухи о проблемах с жильем

Известный актер театра и кино Иван Краско прокомментировал слухи о том, что собирается в дом престарелых, потому что многочисленные родственники оставили его без угла. 88-летний артист, рассмеявшись, сказал в интервью 5-tv.ru, что надеется на Союз театральных деятелей.

«Я просто сказал, что мне не грозит жизнь бомжа, потому что у меня очень надежный Союз театральных деятелей, который ко мне прекрасно относится. И если что у меня всегда есть надежная крыша — Дом ветеранов сцены», — уверен Народный артист РФ.

Краско уточнил, что прямо сейчас никуда переезжать не собирается,

«Я еще надеюсь поработать некоторое количество лет в театре», — сказал он.

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Ранее, как сообщал 5-tv.ru различные издания со ссылкой на друзей, коллег и соседей Ивана Краско написали, что в квартире артиста живет его бывшая жена с сыновьями, а дачу давно захватили родственники. Единственное, что осталось у Ивана Ивановича, — маленькая банька в Вартемягах в Ленинградской области.