Иван Краско остался без собственного угла — его дачу захватили родственники. Большую долю артист отписал дочери Юле, которая сейчас проживает в Польше. Как рассказали знакомые семьи, как-то она позвонила отцу и посетовала, что ей для оформления двойного гражданства нужна недвижимость. Иван Краско тут же отправился к нотариусу и сделал то, что она хотела.

«На даче Ивану уже давно нет места», — признается в комментарии «Собеседнику» сосед Краско. «Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники».

Квартиру в самом сердце Петербурга он отдал бывшей супруге Наталье Вяль. Сейчас она живет там с их общими сыновьями. А народному артисту выделила лишь маленькую комнатушку и регистрацию.

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Единственная отрада Ивана Ивановича сейчас — это маленькая банька в селе Вартемяги под Санкт-Петербургом, где он родился. В интервью изданию Краско признался, что намерен провести там глубокую старость, когда уже не сможет служить в театре.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль.