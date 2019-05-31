Почему Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

, 4:41 Эфирная новость 52

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Незалежной.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, Пятый канал

На Украине неразбериха. Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Гройсмана. Хотя на роспуске правительства настаивает президент Зеленский, да и сам Гройсман хочет покинуть пост. Но депутаты решили показать самостоятельность, прикрываясь заботой о стране.

«Я уважаю решение премьер-министра об отставке, но в то же время я глубоко убежден, что в эти тяжелые дни для страны нам необходимо сохранять стабильность в Верховной Раде, пока кто-то ставит эксперименты над страной», — сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

А в политической жизни Украины и правда все бурлит, на Петра Порошенко могут завести шестое уголовное дело. За потерю содержащих гостайну документов. Бывшего президента подозревают в том, что он вынес из кабинетов Совета Национальной безопасности и обороны серверы, с секретной информацией. Претензий хватает.

Еще один повод для критики — подписанный Порошенко закон о новых нормах правописания на Украине. Вступит в силу в понедельник. И там, в частности, утверждается широкое использование феминитивов. То есть женские формы названий профессий. Вот выдержки. «Поэтки», «авторки», «критикессы» и, самое смешное, «членкини», то есть члены организаций. Теперь так рекомендуется выражаться во всех сферах общественной жизни, даже в деловом общении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киевский таксист, подвозивший Зеленского, о нем думает.

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