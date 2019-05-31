«Принцы все стареют»: Королева исполнила эротический танец в честь своего 46-летия

Наташа Королева отмечает 46-й день рождения 31 мая. В честь праздника певица решила порадовать поклонников и исполнила эротический танец в откровенном наряде. Артистка в розовом парике, облаченная в желтый жакет, сексуально извиваясь, поет о «принцах, которые стареют» и о «принципах, которые уходят», только вот она «все красивеет».

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«Ну, здравствуй 46-я годовщина!!!» — написала Королева.

Одним из первых певицу поздравил Николай Басков. Артист написал: «С днем рождения!!! Невероятная, позитивная, красивая, сексуальная и до безумия влюбленная в музыку».

К поздравлениям присоединились и поклонники Королевой:

«Круто, действительно красивеешь!!! Язык не поворачивается сказать на вы»

«С днем рождения, богиня. Самая лучшая и самая любимая певица на свете. Сногсшибательно выглядишь», — засыпали комплиментами поп-звезду юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали фигуру Наташи Королевой.