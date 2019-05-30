29 мая, за два дня до своего 46-летия, певица Наташа Королева поучаствовала в программе на федеральном канале, о чем поспешила поделиться с подписчиками в социальных сетях. Для съемок звезда выбрала светло-розовое платье длиной выше колена, назвав свой наряд «нежным».

Фото набрало более 20 тысяч лайков. Однако многие подписчики высказались о том, что певице следовало бы скрывать недостатки фигуры.

Instagram @koroleva__star

«Ноги вроде красивые были, что с ногами?»

«Ножки, колени пора уже прикрывать»

«Говорят, возраст выдает шея, по-моему — колени, ноги в общем»

«Реально непонятно что с ногами стало у нее» — отметили пользователи.

На вечернем шоу Ивана Урганта Королева рассказала о 17-летнем сыне Архипе. Он увлекается тренировками, «зависает» вместе с отцом в спортзале, интересуется японской культурой. Подросток уже не раз посещал эту восточную страну, причем обычно он едет туда на летние каникулы и живет в местной семье.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева перепутала грудь Тарзана с Волочковой.