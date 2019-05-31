Мэр Анапы не позволил тратить бюджетные деньги на Волочкову

В Анапе отказались от идеи потратить бюджетные деньги на выступление Анастасии Волочковой в честь открытия сезона на черноморском курорте. Как сообщается на официальном сайте администрации города, глава Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги по закупке соответствующей услуги.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — приводит пресс-служба аргументы Полякова.

Глава города отметил, что если какие-либо представители бизнеса захотят сделать Анапе подарок в виде выступления Волочковой, власти возражать не будут.

«Пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — отрезал Юрий Поляков.

Открытие курортного сезона в Анапе запланировано на 8 июня. На этот день намечена обширная культурная программа, кульминацией которой должно стать выступление на Театральной площади российского певца Стаса Костюшкина.

Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Тем временем Волочкова продолжает рассказывать в своем Instagram о подготовке нового номера для спектакля «Балерина и Клоун», премьера которого, как она пишет, состоится 9 июня в Анапе.

instagram @ volochkova_art

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый шпагат Анастасии Волочковой длиной в 2,25 метра наконец-то внесен в Книгу рекордов Гиннеса.