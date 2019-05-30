«Это случилось»: Коронный шпагат Волочковой внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Сбылась мечта Анастасии Волочковой. Шпагат балерины длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Своими успехами теледива похвасталась на странице в Instagram. Звезда призналась, что много времени посвящала тренировкам и шла к своей цели, превозмогая все трудности.

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Теперь Волочкова поняла, что все усилия были не напрасны. Она гордится своим достижением и обещает подписчикам продолжать их радовать фирменным шпагатом и другими гимнастическими упражнениями.

«Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся <.> Я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России», — отметила балерина, сопроводив свою публикацию серией фотографий из тренажерного зала.

Instagram @volochkova_art

Теперь звезда стала эталоном для многих начинающих гимнасток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова измерила шпагатом длину острова.