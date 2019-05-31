Грузия экстрадирует в РФ вероятного убийцу следователя Шишкиной

Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, в 2013–2014 годы группа хакеров, которую создал Сумбаев, похищала средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты, пишет русскоязычная версия BBC. Расследованием этого дела занималась подполковник, старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина, которая была убита 10 октября 2018 года в Подмосковье.

По неподтвержденной официально информации, следствие может подозревать 28-летнего россиянина не только в мошенничестве, но и в заказе убийства Шишкиной.

Уроженец Астрахани Сумбаев был задержан в Тбилиси по запросу Интерпола в ноябре прошлого года.

Ранее Басманный суд арестовал двоих задержанных по подозрению в убийстве следователя Шишкиной — 18-летнего жителя Петербурга Абдулазиза Абдулазизова и его 17-летнего знакомого Кирилла Грунского, задержанных в Северной столице в начале марта.

5-tv.ru сообщал, как в деле об убийстве следователя Шишкиной появился подозреваемый Сумбаев.