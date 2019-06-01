Почему Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Президент США Дональд Трамп перед визитом в Великобританию позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес бывшей актрисы Меган Маркл. Американский лидер сказал, что она была «злобной», но надеется, что это в прошлом, пишет издание Sun.

Слова Трампа прозвучали в ответ на просьбу журналиста прокомментировать критические высказывания жены британского принца Гарри в адрес президента США.

«Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — ответил Трамп.

Несмотря на это, американский лидер пожелал герцогинt Сассекской удачи и заявил о своей уверенности, в том, что Маркл отлично справится с новым статусом.

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В 2016 году в интервью журналистам бывшая актриса сказала, что считает Трампа «женоненавистником, сеющим распри» и голосовала за его конкурента Хиллари Клинтон, не потому что она женщина, а потому что он показал мир, в котором она не хотела бы жить.

Визит Дональда Трампа в Великобританию намечен с 3 по 5 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маркл отказалась обедать с «женоненавистником» Трампом на официальном приеме.