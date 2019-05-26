Маркл отказалась обедать с «женоненавистником» Трампом на официальном приеме

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в приеме, который будет проводить королевский дворец в честь приезда американского президента Дональда Трампа 3 июня 2019 года. Об этом сообщает издание Metro.

Известно, что Маркл недолюбливает президента США. В 2016 году в интервью журналистам она сказала, что считает Трампа «женоненавистником, сеющим распри» и голосовала за его конкурента Хиллари Клинтон, не потому что она женщина, а потому что он показал мир, в котором она не хотела бы жить.

Протокол не обязывает присутствовать герцогиню на предстоящих мероприятиях. При этом Маркл нашла идеальный предлог, что бы избежать общения с так неприятным ей американским лидером — ее малышу с принцем Гарри не исполнилось еще месяца и она предпочитает провести это время с ним.

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3 юня во время официального визита Дональда Трампа и его супругу Меланию в саду Букингемского дворца поприветствуют королева Великобритании Елизавета II, ее сын Чарльз с супругой. Позднее во дворце состоится обед, на котором с американским лидером встретится принц Гарри.

Герцог и герцогиня Кембриджские присоединятся к королеве и принцу Чарльзу во время вечернего банкета в бальном зале дворца. Также у Трампа запланирована встреча с премьер-министром Терезой Мэй на Даунинг-стрит за несколько дней до ее ухода с поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рождение малыша 6 мая 2019 года не помогло Меган Маркл наладить отношения с окружением супруга.