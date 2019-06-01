Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Рейес погиб в результате ДТП

Бывший полузащитник испанского «Реала» и английского «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в субботу, 1 июня. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта футбольного клуба «Севилья», за который игрок также выступал.

На момент трагедии спортсмену было 35 лет.

Хосе Антонио Рейес — испанский футболист. За свою карьеру он выступал в английском «Арсенале», испанских «Реале». «Атлетико», «Экстремадуре», «Эспаньоле» и «Кордове», португальском «Бенфике», а также китайском «Сяньцзян». За сборную Испании спортсмен отыграл 21 матч и забил 4 мяча.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист сборной Чехии Йозеф Шурал погиб в ДТП в Турции.