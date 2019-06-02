В России издавна семья — это основа основ. Это главный институт нашего общества. Именно отец и мать закладывают в нас базовые понятия о добре и зле, о том, что хорошо, а что плохо. Родители изо всех сил стараются, чтобы их дети вырастали с правильными ориентирами. И именно в детстве в сознании ребенка формируется наша исконная особенность — готовность на самопожертвование. И помните, что вырастают наши великие герои из тех самых мальчишек и девчонок, которые когда-то протянули руку тонущему другу или вынесли из пожара своего соседа. Екатерина Иванова — о героях среди нас.

Эти кадры сделаны за несколько дней до гибели Димы Новоселова. Показательные выступления военно-спортивного клуба в Челябинске. Вот Дима. А это его маленькая сестренка. Тоже в форме. Брат уверенно укладывает противника на лопатки. Воля к победе, чувство долга и самоотверженность были у Димы в крови, говорят тренеры. В свои 13 он уже твердо решил посвятить себя службе в армии. Вот фото из семейного архива. Целая династия. Отец, сын и две дочки.

«Он хотел пойти по стопам своего отца — в летное училище», — рассказывает тренер Димы Новоселова Егор Севостьянов.

Но свой подвиг Дима совершил в мирное время. Неподалеку от дома.

Мягкий, теплый взгляд. Юного героя провожали со всеми воинскими почестями. Он и на последней фотокарточке в форме юнармейца. Проститься с Димой пришел весь город. Даже мужчины не могли сдержать слез.

«Дима был ярким, добрым, честным, сильным, таким настоящим», — вспоминает дядя Димы Новоселова Сергей Авкагон.

Ценой собственной жизни 13-летний подросток, по сути сам еще ребенок, спас двоих детей, которые упали в карьер с ледяной водой.

«Кто первый бросился к вам?»

«Дима», — говорит Арсений Торопков.

«Что он сделал?»

«Он разделся и быстро прыгнул и пытался вытащить Данилу», — вспоминает спасенный мальчик.

Мальчишек Дима вытащил. Но сам до берега так и не добрался. Не хватило сил.

«Он всегда совершал такие поступки, которые достойны настоящего человека, настоящего маленького героя», — рассказывает о учитель Димы Новоселова Оксана Пугачева

Максымив Андрей тоже прыгнул в ледяную воду, не раздумывая. Его одноклассница так увлеклась фотосессией на фоне бурной реки, что оступилась и упала. О подвиге школьника из крошечного поселка в Красноярском крае решила рассказать учительница. Свой репортаж она сняла на телефон.

«Мне не было страшно, все на адреналине происходил. Я маленько в ступор впал, секунды на две три, а потом понял, что надо прыгать и спасать, так как грозит смерть человеку», — рассказывает Андрей Максымив.

Девочку Андрей вытащил, но сам едва не погиб. Сильным течением его отнесло на несколько метров вниз. Лишь каким-то чудом удалось зацепиться за кусты. Моя школа, с гордостью говорит отец. Сам десантник. Воевал в Афганистане. Вот и сын все грезит о небе.

«В детстве всегда подражал,. На 2 августа всегда ходил со мной. В пейнтбол с нами играл. Да нормальный мальчишка, такой же, как и все», — говорит отец Андрея Максымива Павел Максымив.

Алексей Резниченко теперь тоже настоящий герой. Он вернулся из армии буквально пару месяцев назад. Скромный, тихий парень. Занимается боксом. Мечтает поступить на юридический, хотя из него бы вышел настоящий спасатель. Теперь отчаянного молодого человека знает вся страна.

На крошечном балконе две девочки. Трех и 12-ти лет. Квартира объята пламенем. Мама на работе. Пожарных еще нет. Дети задыхаются от едкого дыма и просят о помощи. Шестой этаж. Внизу мужчины растянули покрывало и предлагают прыгать. Расстояние до земли почти 20 метров. Шансов, что детей удастся спасти — немного. И сосед с седьмого этажа решает вытащить их сам. Одной рукой он зацепился за решетку своего балкона, второй по очереди достал сестер.

«Надо мной жил, можно сказать, дяденька. Он услышал, залез за балкон и начал подавать руку. Сначала я ребенка маленького подала, а потом уже сама залезла», — рассказывает спасенная Алексеем Анастасия Елимиева.

«Я ее еле-еле достал, ручки маленькие у нее были. Пришлось прям очень сильно нагибаться, держаться. Старшая мне руку неправильно дала. Я чуть вместе с ней не ушел», — вспоминает Алексей Резниченко.

«Дяденьке» всего 20 лет. И он даже не был знаком с этой семьей. Но ничего героического в своем поступке не видит. Говорит, так на его месте поступил бы каждый. Под прицелом телекамер отважный молодой человек теряется. Ему завтра на ринг. Соревнования. А тут вся эта шумиха.

«Я не ожидал, что до такого дойдет. Честно. Все. Все. Очень приятно», — смущается Резниченко

Даша волнуется и очень стесняется. Награду девочке вручили в День защиты детей. За доблесть и отвагу. Зимой школьница помогла выбраться подруге, которая провалилась под лед.

«Такой был, можно сказать, рефлекс. Если человек видит, что кому-то нужна помощь, если он добродушный и у него есть все-таки сердце, то он не оставит этого человека в беде», — объясняет Дарья Шабашова свой поступок.

И это говорит ребенок, которому всего 11 лет. Откуда в этой хрупкой девочке столько мужества и отваги даже родители не знают, но очень гордятся.

«Чувство страха есть в каждом из нас. Я думаю, что в данный момент именно совершая тот поступок, когда ты спасаешь из огня или из воды, страх, он, наверное, на последнем месте», — говорит начальник инженерно-технического факультета петербургского университета ГПС МЧС России Андрей Евдокимов

В петербургском университете МЧС России учатся ребята со всей страны и практически у каждого есть поступок, который заставил их еще в школ выбрать профессию спасателя. Коля Демидов, например, вынес из полыхающей бани младшего брата. Потом почти месяц провел в больнице — 25% ожогов тела.

«Мы же работаем не за спасибо, за какие-то похвалы, деньги. Мы работаем для себя. Мы работаем, чтобы спасать людей. Это наша работа», — уверен курсант первого курса инженерно-технического факультета петербургского университета ГПС МЧС Росси Николай Демидов

Женя Морозов вытащил из полыньи товарища. После этого и решил поступать на спасателя.

«Жизнь другого человека, вот она на счету. Твоя цель — только ее спасти», — убежден курсант инженерно-технического факультета петербургского университета ГПС МЧС России Евгений Морозов.

«А твоя жизнь?»

«Я сам себя спасу», — улыбается курсант Морозов.

Дима себя спасти не успел, но остались жить двое маленьких детей, для которых все произошедшее стало не меньшей трагедией, чем для родителей Димы. Честь, долг, отвага, самопожертвование — для многих школьников это не пустые слова. Герои — среди нас. Надо лишь оглянуться по сторонам.

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