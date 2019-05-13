«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100

, 16:14 Эфирная новость 65

Расследование катастрофы в столичном «Шереметьево» продолжается. Пока вопросов больше, чем ответов. Но на один можно ответить точно — пассажиры не мешали друг друга спасти, все было наборот.

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Фото, видео: ТАСС/Фадеичев Сергей, Пятый канал

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Пожар на рейсе Москва-Мурманск 69

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают расшифровку «черных ящиков» самолета «Сухой Суперджет-100», который загорелся в аэропорту «Шереметьево». В катастрофе 5 мая во время экстренной посадки погиб 41 человек. Мы попытались восстановить хронику событий.

В воскресенье 5 мая, в 18.02, самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево и взял курс на Мурманск. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 28 минут, по словам командира корабля Дениса Евдокимова, в борт ударила молния. Было принято решение вернуться в Москву. Радиосвязь вышла из строя, отказала автоматика и летчикам пришлось перейти в режим прямого управления, так называемый Direct mode. Это когда вмешательство компьютеризированных систем сведено к минимуму. Стоит отметить, что это нормальный режим, не аварийный, он позволяет, как продолжать полет, так и произвести безопасную посадку.

Через несколько минут связь с землей удалось частично восстановить, диспетчеры помогли экипажу, задали курс на возвращение. В эти минуты лайнер идет по дополнительному кругу, чтобы успеть снизиться и сбросить скорость. Самолет шел на посадку тяжелым с полными баками. Какой фактор вынудил командира принять это решение, а не кружить далее, вырабатывая топливо, это тоже вопрос, на который предстоит ответить следствию.

В СК сообщили об идентификации тел 40 жертв катастрофы в «Шереметьево»

Потом собственно приземление. Около 18:30 первое касание земли, отскок. Далее самолет четырежды ударился о полосу. Одна из стоек разрушается, ее детали попадают в баки с топливом. Возникает пожар.

Самолет останавливается, в ту же секунду открываются аварийные выходы, начинается эвакуация. Что именно происходило в небе и потом на земле сейчас устанавливает следствие. Важны все детали, каждая секунда, каждый метр.

В четверг, 9 мая, медики взяли пробы ДНК у родственников погибших для генетической процедуры опознания. В ходе экспертизы будут установлены и точные причины гибели людей. В Мурманской области в понедельник, 6 мая, объявили трехдневный траур. Слово Артуру Ломидзе.

Директор школы в маленьком закрытом городе Полярный Мурманской области провожает нас в кабинет английского языка. Глаза женщины наполняются слезами, на стенах фотографии 6-Б. Рядом с классным руководителем на всех снимках Соня Новикова.

«Вчера невозможно было вести уроки, плакали. Плакали дети, плакали и не только в этом классе».

Все педагоги и директор, когда-то были выпускниками этой школы. Здесь же училась, а теперь преподает музыку бабушка Сони Новиковой. А ее мать преподает английский. Ксения Новикова отправила дочь с мужем посмотреть Москву. Из той поездки они не вернулись.

«Как только ребенок начал ходить, и с мамой и бабушкой появляться в школе. Сонечку мы знали маленькой девочкой. Невозможно говорить об этом в прошедшем времени, она для нас есть», — рассказывает учитель школы города Полярный Наталья Тихова.

«Шансов на спасение не было» — названа основная причина гибели людей в SSJ-100

В 15 километрах от полярного Снежнегорская больница. Над гвоздиками портрет с черной ленточкой — Евгений Новиков, в прошлом хирург, год назад стал руководителем клиники.

«Это была операция не плановая, может был бы и летальный исход. Он не только мне помог, он людей с того света повытаскивал очень много», — вспоминает пациентка больницы.

У него были грандиозные планы объединить все небольшие больницы района в одну структуру, чтобы максимально использовать общие ресурсы. Этот проект так и остался в его пустующем теперь кабинете. Закрыта здесь и еще одна дверь. За ней работала Лариса Сивоконь.

«Я понимаю, но я ничего не могу сказать сейчас, честное слово…»

Врач-кардиолог, между приемами пациентов утирает слезы. Лариса Сивоконь — не только коллега, но и подруга — крестила ее сына. Много лет назад она пришла в больницу работать акушеркой. Потом заняла административную должность, но всегда была готова помогать людям.

Этого юношу мир запомнит в форме. Максим Моисеев всегда мечтал о небе, в его скромной комнате собранный еще детской рукой пазл — истребитель в небе. «Он всегда помогал людям, по-другому не мог», — рассказывает мать Максима.

«В 15 лет спас мужчину из воды тот тонул. А Максим его спас. Для него это был обычный поступок», — вспоминает его мама.

И не только Максим пожертвовал своей жизнью, спасая пассажиров самолета. В огненной ловушке навсегда остался моряк из Дагестана.

«Он мог бы выскочить, как молодой парнишка с самолета. Он остался до последних минут в самолете», — рассказывает учитель Навруза Искандерова Мариям Магомедова.

Навруз сориентировался одним из первых и не поддался панике, когда вспыхнул самолет.

«На выход. На выход все».

Опубликованы переговоры командира Superjet 100 с диспетчерами «Шереметьево»

Друг Навруза утверждает: этот голос разума принадлежит именно его школьному товарищу.

«Он кричал на выход. Военным голосом отдавал команду, хотел спасти всех выживших», — вспоминает страшные минуты друг Навруза Искандерова Магомед Али Агаев.

Видимо он шел в хвост самолета, в огонь, в дым, вытаскивал людей и те, кому удалось выжить, все, как один, избегают видеокамер. Что происходило у них за спиной они, то ли не помнят, то ли не хотят.

«Вой превратился в хаос, не слышно, скрежет метала, пламя. Женщина в проходе упала, ее тут же подняли вывели быстро, я и десятый ряд вышли практически мгновенно. Назад я не смотрел», — вспоминает пассажир рейса SU 1492 Василий Печников.

Следствие рассматривает несколько версий, но больше всего вопросов к пилотам. Первый: почему они вообще оказались в грозовом фронте. Именно после удара молнии Денис Евдокимов запросил посадку в аэропорту отправления.

«Аэрофлот 1492. Москва. Подход»

«Москва. Подход. Просит возврата, потеря радиосвязи и самолет в Direct Mode»

«Аэрофлот 1492. ИЮ снижайтесь. Эшелон 80»

Через несколько секунд самолет с полными баками отскакивает от взлетной полосы. Стойки шасси подламываются, пробивают баки и полыхающее топливо заливает полосу и хвост борта. Тройной прыжок самолета называется у профессионалов «тачдаун». Он происходит, если пилот не точно рассчитал скорость при посадке. Решение простое — отрыв и новый круг. «Сухой» продолжает тянуться к земле. Есть вопросы и к службам аэропорта. Их озвучили очевидцы снимавшие первые секунды катастрофы.

«И ни одной службы нет».

Отчетливо видно: самолет останавливается, он уже объят пламенем, раскатывается трап. 11 секунд. Идет эвакуация, стюардессы буквально выталкивают пассажиров из салона, очевидцы подгоняют все-таки выдвинувшиеся к месту ЧП красные автомобили.

«А10. Вода, давайте, бегите, подъезжайте, водичка, лейте!»

Первая струя бьет в самолет, прошла минута сорок одна секунда.

«Здесь должна была сработать аварийная команда и пожарная в аэропорту. Они должны были не допустить такого горения. Они должны быть уже в режиме дежурном, рядом со взлетно-посадочной полосой», — объясняет генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

В эти кадры всю роковую ночь всматривались родственники пассажиров, каждый надеялся узнать среди бегущих по летному полю фигурок своих близких. Ксения Новикова из маленького города Полярный, так и не увидела самых дорогих ей людей — мужа и дочь. Для нее время в этом классе остановилось.

«Как вы думаете Ксения вернется в этот кабинет?»

«Я не знаю, как мать… Я не могу ответить на этот вопрос»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК заявил о завершении идентификации тел 40 погибших пассажиров.

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