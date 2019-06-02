Видео: Трактор въехал в группу журналистов на «Бизон Трек Шоу» в Ростове-на-Дону

Во время чемпионата по гонкам на тракторах «Бизон Трек Шоу», проходившего в Ростове-на-Дону в воскресенье, 2 мая, одна из машин въехала в журналистов. Видео с места происшествия появились на просторах сети.

Судя по кадрам, один из водителей не справился с управлением транспортного средства и неожиданно сменил траекторию движения. Трактор резко повернул и направился в сторону журналистов, стоявших на обочине. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что калифорнийский водитель в пригороде Сан Хосе наехал на группу пешеходов. По имеющейся информации, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-лентяя девочка.