Волочкова показала танец в клетке, за который отказался платить мэр Анапы

Анастасия Волочкова продолжает репетиции своего спектакля «Балерина и Клоун», который собирается везти в Анапу, несмотря на то, что глава города Юрий Поляков отказался тратить бюджетные деньги на выступление Волочковой в концерте в честь открытия курортного сезона.

Балерина уже выкладывала на своей странице в Instagram эпизоды представления. На этот раз она показала свой акробатический танец во вращающейся клетке, который она собирается исполнять на высоте 20 метров.

«С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке. Поверьте, это очень сложно и рискованно! Но Николай Челноков уникальный режиссер и вселяет уверенность! Его конструкциям более 15 лет!», — пояснила Волочкова.

Она рассказала также, что репетирует по шесть часов в день «не жалея сил» и «в непростых условиях». После выступления в городском театре Анапы балерина собирается показывать спектакль «в разных городах России и мира».

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Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова заявила, что все равно выступит в Анапе на открытии сезона, причем покажет программу бесплатно.