В США назвали российского конкурента F-35

Американское издание The National Interest назвало российский самолет поколения «4++» МиГ-35 достойным конкурентом американского F-35. В материале от 30 мая подробно расписаны преимущества и особенности самолета ВКС РФ.

Отмечается, что девять узлов подвески сильно выделяют МиГ-35 на фоне прочих самолетов в плане огневой мощи. Кроме того, отечественный истребитель оснащен укрепленным шасси, что добавляет ему прочности.

Относительно вооружения издание отмечает, что МиГ-35 полностью совместим с высокотехнологичными авиабомбами КАБ-500. Такие снаряды поддерживают технологию наведения по лазерной подсветке и по ГЛОНАСС.

«Это позволяет ему (МиГ-34 — Прим. ред.) участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29» , — подчеркивается в материале.

МиГ-35 — российский многоцелевой истребитель, который ожидает поступления в войска к 2020 году. Он разрабатывается ОКБ МиГ, и относится к поколению «4++», стандарты которого максимально приближены к стандартам пятого поколения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилотажная группа «Стрижи» опубликовала завораживающие фото пролета над Крымом.