Пилотажная группа «Стрижи» опубликовала завораживающие кадры в своем официальном аккаунте Instagram. На фотографиях реактивные самолеты группы летят над пейзажами Крыма.

«Крым нашими глазами!» — значится в подписи к фото.

Подписчики «Стрижей» остались в восторге и подивились красоте снимков.

«Красота! Спасибо за фото!»

«Крым — там, где осталась моя душа. Через две недели приедем в Саки. И снова будем лежать на ласковом песке»

«Мои любимые птицы»

«Каааак же красииииво», — восхищаются юзеры.

«Стрижи» — пилотажная группа ВКС России, созданная в 1991 году.

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