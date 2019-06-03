Злоумышленник с топором напал на человека в мэрии Южно-Сахалинска

Вооруженный топором мужчина напал на одного из находящихся в фойе мэрии Южно-Сахалинска.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина 1987 года рождения в понедельник, 3 июня, около 16 часов по местному времени (8 часов утра по Москве) пришел в главное здание администрации столицы Сахалинской области по адресу улица Ленина, 173. При себе он имел несколько ножей и топор.

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В фойе злоумышленник совершил нападение на мужчину 1982 года рождения, по предварительным данным, сотрудника администрации. Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.

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Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в настоящее время на месте происшествия работают представители оперативно-следственной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вооруженный топором мужчина напал на пассажирский поезд в Петербурге.