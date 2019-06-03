«Все ломать!»: Любовь Успенская затеяла глобальный ремонт

Известная российская певица Любовь Успенская решила заняться ремонтом своего загородного дома, пишет Teleprogramma.pro. «Королева шансона» считает, что интерьеры особняка сильно устарели за шесть лет после покупки недвижимости.
Артистка также отметила, что собирается устроить небольшую перепланировку и обновить балкон. Успенская добавила, что будет внимательно следить за рабочими дистанционно. Летом звезда собирается отправиться в Испанию.
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