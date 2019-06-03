Ураза-байрам. Как мусульмане отмечают один из двух главных праздников

С вечера вторника, 4 июня, до вечера среды, 5 июня, мусульмане во всем мире будут отмечать один из двух главных своих праздников — Ураза-байрам. Он знаменует окончание месяца Рамадан, в течение которого верующие соблюдают пост — в дневное время они отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Даты религиозных праздников последователи ислама рассчитывают по лунному календарь, ведя летоисчисление от 16 июля 622 года — это день переселения пророка Мухаммеда и его первых последователей из Мекки в Медину. Началом суток, по исламскому календарю, считается момент захода солнца, а началом месяца — день, когда серп Луны впервые появляется после новолуния в вечернем небе.

Ураза-байрам отмечается в день окончания Рамадана и в первый день месяца шавваль. Накануне праздника обязательно собирается милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся до захода солнца. Принято также наводить порядок в жилищах перед Ураза-байрамом.

В праздничный день мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид мубарак!» — что переводится как «благословенного праздника». Верующие совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда и надевают лучшую одежду. Принято также устраивать застолье, приглашать гостей и дарить друг другу подарки.

Как пишет MK.RU, официально праздником считается только первый день месяца шавваль, однако, как правило, в мусульманских странах школы, магазины и другие учреждения не работают еще два-три дня.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о праздновании мусульманами России другого главного праздника ислама — Курбан‑байрам.