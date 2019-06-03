Видео: Мертвого тюленя обнаружили на берегу Финского залива в Петербурге

Мертвого тюленя обнаружили на берегу Финского залива в Петербурге. Очередную тушу млекопитающего выбросило на берег в Курортном районе Северной столицы в минувшие выходные.

По данным «Фонда друзей балтийской нерпы», подобных случаев за последнее время насчитывается уже порядка двадцати, сообщает телеканал «78».

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу обратилось к жителям Петербурга с просьбой сообщать о мертвых тюленях в профильные ведомства.

Стоит отметить, что причину смерти млекопитающего в отдельных случаях определить бывает крайне затруднительно. Если на его туше отсутствуют следы внешнего воздействия, то вскрытие не производится. В настоящее время надзорным ведомством проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — нерпенка спасли волонтеры из Петербурга.