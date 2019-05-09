Видео: Нерпенка спасли волонтеры из Петербурга

В Петербурге волонтеры спасли жизнь детенышу тюленя. Маленькую нерпу заметили на берегу Финского залива. Она слишком близко подплыла к турбазе и охотно брала еду от людей. Специалисты сразу заметили: для своего возраста тюлененок слишком худой. Он весит всего десять килограммов при необходимых 50, и выжить самостоятельно не сможет. Когда нерпу поймали, выяснилось, у нее проблемы со здоровьем. В ближайшее время животному сделают операцию. И как только нерпа поправится, ее выпустят на волю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Приморья спасли плачущего на льдине тюлененка.