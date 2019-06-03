Экс-губернатор Ивановской области арестован по делу о хищении 700 миллионов

Басманный суд Москвы в понедельник, 3 июня, вынес решение об аресте экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении 700 миллионов рублей. Кроме того, заключен под стражу его сообщник — управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, сообщает Следственный комитет РФ.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС постановление судьи Елены Николаевой.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство подозреваемого о домашнем аресте. В ближайшее время обоим фигурантам дела будут предъявлены обвинения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области.