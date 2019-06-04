Коллапсом чемоданов в «Шереметьево» заинтересовалась прокуратура

Транспортная прокуратура заинтересовалась коллапсом в столичном аэропорту «Шереметьево». Уже несколько дней пассажиры не могут вовремя получить свой багаж, а 3 июня дирекция «успокоила» общественность: ликвидировать сбой в работе багажного отделения аэропорта смогут только к концу июня. И это на старте туристического сезона!

На роликах, которые заполонили интернет, видно: грузчики явно не справляются с чемоданами, рабочих слишком мало. При этом слухи о массовых сокращениях администрация аэропорта опровергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузчик упал с лестницы при погрузке багажа в самолет в «Шереметьево».