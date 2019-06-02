Видео: Грузчик упал с лестницы при погрузке багажа в самолет в «Шереметьево»

В московскому аэропорту «Шереметьево» произошел жуткий инцидент. Сотрудник воздушной гавани упал с лестницы во время погрузки багажа в самолет. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как грузчик поднимается по трапу и, добравшись до вершины лестницы, стремительно падает вниз.

Как сообщает РЕН ТВ, после инцидента пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Он был помещен в реанимацию. Официального комментария относительно случившегося от сотрудников московского аэропорта пока не поступало.

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