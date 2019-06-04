В Петербурге на Невском проспекте столкнулись три легковушки — видео

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Травмы средней степени тяжести получили два человека, в том числе подросток.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, Пятый канал

ДТП с участием трех легковушек произошло в центре Петербурга на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы в ночь на вторник, 4 июня. Как рассказал 5-tv.ru специалист отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Резвов, в результате аварии травмы средней степени тяжести получили два человека, в том числе 17-летний подросток.

Одного из пассажиров автомобиля спасателям пришлось извлекать с заднего сиденья при помощи автогена.

По предварительным данным, водитель одной из машин проигнорировал красный свет, врезался во впереди стоящий автомобиль, зацепив при этом еще одну иномарку.

На месте ДТП работают правоохранители и медики.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как иномарка протаранила автобус в Петербурге.

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